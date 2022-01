C’était il y a quatre ans. Lorsque Bruno C. (45 ans aujourd’hui), de Fosses-la-Ville, entre dans une caravane au camping de Middelkerke, il trouve le corps tabassé de Mihaël Parrent (37 ans). Celui-ci y consommait avec d’autres de l’alcool et de la drogue.

Aujourd’hui, quatre Wallons et une Bruxelloise sont inculpés d’assassinat pour trois d’entre eux, et recel de cadavre pour les deux autres, Bruno C., de Fosses-la-Ville, et sa petite amie de l’époque Kelly D. (25 ans), d’Anderlecht. Leur procès est en cours, on les juge pour avoir aidé à cacher le cadavre.

Cette nuit du 6 au 7 décembre 2017, vers 2 h du matin, la police les captera dans leur voiture. À l’intérieur, il y avait Kelly D. et Bruno C. mais aussi un certain Romuald V. (35 ans).

La police ne les trouve pas nets. Bruno C. avait du ruban adhésif transparent autour de ses doigts. Sa petite amie portait des bandages blancs aux mêmes endroits.