Les malfrats sont condamnés à sept et treize ans de prison.

Ayyoub Anjay, 27 ans, et Olivier Grégoire, 26 ans, ont écopé de 13 et 7 ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis des car-jackings violents, un home invasion, avoir provoqué une course-poursuite et foncé sur des policiers. Des méfaits commis en compagnie de mineurs d’âge. Les prévenus devaient répondre d’agressions pour voler.