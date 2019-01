Des pierres qui se détachent des murs, des plafonds qui s’effondrent, des fuites d’eau par ci par là, des champignons à tous les coins... L’univers de la magistrature est habitué depuis longtemps déjà à ces scènes qui surprennent les visiteurs à l’heure où les projecteurs de la presse internationale sont braqués sur le palais de justice de Bruxelles où se déroule le procès historique de l’attentat du Musée juif.

Ces scènes d’un édifice qui tombe en ruine, Jean-Pierre Buyle ne les compte plus tant elles se succèdent, sans faire heureusement de victime jusqu’ici. "Je rappelle quand même que le palais de justice de Bruxelles figure sur la liste des sites et monuments les plus menacés du monde", s’exclame l’ancien bâtonnier, président d’avocats.be et de la Fondation Poelaert.

(...)