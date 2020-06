Quoi de plus pratique qu’une foule pour passer inaperçu ? C’est bien connu, les voleurs à la tire profitent chaque année des festivals, spectacles, concerts et autres grands événements de l’été pour mieux se fondre dans la masse et ainsi, hélas, multiplier leurs cibles.

Avec l’annulation de tous les grands rassemblements, crise sanitaire oblige, les pickpockets s’adaptent, eux aussi, au passage du Covid-19. Il n’est hélas pas prévu qu’ils prennent des vacances cet été. Du coup, ils se recentrent tout simplement sur des cibles accessibles. Les transports en commun et les gares en l’occurrence.

(...)