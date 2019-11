Vers 23 heures, une dame de 74 ans était en train de regarder la télévision lorsque des inconnus ont tiré à l'arme lourde, probablement une kalachnikov, en direction de sa maison, a indiqué le parquet d'Anvers.





La femme n'est pas blessée, mais a eu beaucoup de chance, selon le parquet. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Plusieurs impacts de balles étaient visibles sur un volet et des projectiles ont même perforé un radiateur situé dans l'habitation. Les enquêteurs ignorent encore la raison de ces tirs et le choix de la cible. Le labo de la police judiciaire fédérale était sur place et toutes les pistes sont ouvertes. On ignore si cet incident peut être lié au contexte des violences du milieu de la drogue dans la Métropole.