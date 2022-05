C’est une cavale sur fond de romance qui tient l’Amérique en haleine depuis une semaine, avec un incroyable casting : d’un côté une petite fonctionnaire pénitentiaire proche de la soixantaine ; de l’autre, un colosse multirécidiviste de 2,06 m, suspecté de meurtre, au crâne rasé, qualifié d’extrêmement dangereux. L’a-t-elle aidé à s’échapper de cette prison d’Alabama ? Vicky White, directrice adjointe des services correctionnels du comté de Lauderdale, a fait sortir le géant Casey White (56 ans) il y a une semaine, en prétextant qu’elle l’emmenait au palais de justice pour une évaluation psychologique, alors qu’aucun rendez-vous n’était prévu. La voiture de police dans laquelle elle transportait Casey White (38 ans) a ensuite été retrouvée dans un centre commercial de Florence. S’ils partagent le même nom de famille, le détenu et l’employée n’ont aucun lien de parenté. L’homme est en aveu pour le meurtre d’une femme de 59 ans en 2015.

Là, comme cela : ça sent le syndrome de Bonnie and Clyde à plein nez. L’attirance consiste non pas à aimer quelqu’un bien qu’il soit criminel mais parce qu’il est criminel. " Les criminels en prison fascinent parce qu’ils sont connus, ils ont une existence médiatique. Certaines femmes peuvent être attirées parce qu’ils sont extraordinaires, des ‘stars’", nous expliquait il y a peu Pierre Oswald, expert psychiatre (DH du 8 février 2022). "Le criminel est incarcéré dans des conditions limites. Alors, le syndrome de l’infirmière, l’apitoiement, l’empathie, l’envie d’aider, peuvent aussi jouer. Ce combat donne alors du piment à la vie. Dans les cas les plus pathologique, la femme estime qu’elle est la seule qui peut sauver le détenu. Là, il y a délire paranoïaque baptisé ‘Folie à deux’."

Les cavales de couples passionnent. Sans doute que nombreux sont ceux qui y voient une dimension romantique. Fuir à deux les autorités, et donc quelque part la société peut aussi relever du fantasme chez certains.

La Belgique a eu ses cas marquants. L’un des plus célèbres concerne, les "amants diaboliques", interpellés en février 2020 en Côte d’Ivoire, après une cavale de… 23 ans. Pour l’exécution de Marcus Mitchell en 1996 sur la plage de De Haan, ils seront jugés coupables en février 2021. Rapidement interpellés puis libérés, Hilde Van Acker et Jean-Claude Lacote avaient disparu des radars dans la foulée.

Mais encore : en août 2021, Grégory Dalne, 44 ans, condamné pour homicide involontaire de son épouse, a été arrêté alors qu’il se planquait à Mayotte avec sa nouvelle compagne. En 2013, il avait étranglé sa femme, de trente-trois ans son aînée, après une dispute sur fond de jalousie et d’alcool. Les faits s’étaient produits dans leur maison de Leernes. Vu les circonstances, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi à huit ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dalne n’avait pas regagné sa cellule de la prison d’Andenne fin 2020 alors qu’il bénéficiait d’un régime de semi-liberté. En France, la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) a été informée des faits par les autorités belges. Les policiers français avaient retrouvé une première fois sa trace en décembre 2020 alors qu’il passait la frontière franco-espagnole avec sa nouvelle compagne, belge également, mise sous surveillance. Celle-ci, très active et peu discrète sur les réseaux sociaux, aida à son insu les enquêteurs qui localisèrent le couple à Mayotte.