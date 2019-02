Pas plus tard que ce mardi, La DH vous relatait l’histoire de ces policiers bruxellois surpris par leurs collègues de la zone Nord à boire des bières alors qu’ils se trouvaient en uniforme et armés, dans un établissement de Schaerbeek le 14 janvier 2017. Un des policiers vient d’obtenir en partie gain de cause devant le conseil d’État. Il y contestait être en état d’ébriété ce jour-là. Un procès-verbal pour ivresse publique avait été dressé par les policiers de la zone Nord. La DH vous révélait d’ailleurs les faits à l’époque, en janvier 2017.

Une autre information du même ordre mais dont les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques vient de nous parvenir. Pas plus tard que ce lundi soir, trois autres policiers, en service mais habillés en civil cette fois, ont passé une soirée arrosée à Evere.

(...)