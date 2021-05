Les faits sont atroces, abominables, et ont coûté la vie à deux jeunes enfants d’origine belge, vivant dans la région de Valence, en Espagne. Il y a deux ans, le 15 mars 2019 au petit matin, Amiel et Ichel, frère et sœur âgés de trois ans pour le premier et de cinq mois pour la seconde, avaient été retrouvés morts, le corps perclus d’ecchymoses et les crânes fracturés, à moitié enterrés dans une propriété abandonnée que leurs parents squattaient à Godella, un village situé à une dizaine de kilomètres au nord de Valence. Ce lundi, le procès de leurs parents débute en Espagne.

La nuit des faits, la guardia civil avait été alertée par un voisin qui avait entendu des cris angoissants d’enfants en provenance de la propriété sur laquelle l’inscription “Vous allez tous mourir” avait été inscrite à l’encre rouge.