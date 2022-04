Un détenu de la prison de Nivelles a été retrouvé mort dans sa cellule dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021. C. Z. venait d’arriver à la prison deux jours plus tôt et avait été placé au cachot par manque de place ailleurs.

Plusieurs fois, son codétenu a appelé à l’aide car C.Z. était de plus en plus mal, il vomissait du sang. Mais le détenu ne sera jamais ausculté ni sorti de la cellule pour un examen et des soins.

Le 27 novembre 2021 en matinée, son codétenu a constaté son décès. Le médecin légiste a alors été appelé et a conclu à une mort naturelle.

Le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) a déposé plainte au parquet mais aucune suite n’a été donnée.