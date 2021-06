Disparition de Delphine Jubillar: le mari et deux proches toujours interrogés

Faits divers

AFP

Le mari de Delphine Jubillar, infirmière et mère de famille de 33 ans disparue dans le Tarn depuis six mois, était toujours en garde à vue jeudi avec sa mère et son beau-père, a-t-on appris de source proche de l'enquête.