L’affaire Rusesabagina - ce Belge originaire du Rwanda, opposant au régime rwandais, jugé à Kigali - rebondit - sur le plan judiciaire - en Belgique. Une instruction pour enlèvement est ouverte à Bruxelles, chez le juge Frédéric De Visscher, sur constitution de partie civile de Paul Rusesabagina et sa famille. La plainte est dirigée contre le pasteur de nationalité belge Constantin Niyomvungere suspecté d’avoir aidé à l’enlèvement de Rusesabagina le 28 août à Dubaï, contre la compagnie d’aviation privée dont l’appareil a servi à le transporter, et contre toute autre personne dont l’instruction à Bruxelles ferait apparaître l’implication. L’avocat de la famille, Me Vincent Lurquin, confirme l’information. Pour lui, la compétence d’un juge d’instruction belge n’est pas douteuse. Le pasteur Niyomvungere réside rue G. Leclercq, à Forest.

Dans une audition, que La DH a pu lire, ce pasteur, interrogé le 28 août dernier à Kigali par le Rwanda Investigation Bureau (RIB), admet sans ambage sa participation au complot qui a consisté à piéger son ami Rusesabagina en lui faisant croire qu’ils partiraient ensemble au Burundi.