© Capture Video The Sun

Nos confrères du Sun rapporte le calvaire vécu par les passagers d'un vol EasyJet la semaine dernière.



Un premier incident s'est tout d'abord produit après environ deux heures de vol: "Nous avons entendu deux hommes se battre et s'insulter à l'arrière de l'avion", raconte l'un des passagers.

L'origine de l'incident serait un avion en papier réalisé par un petit garçon et qui aurait volé en direction d'un homme. Ce dernier l'aurait attrapé et froissé, ce qui n'aurait visiblement pas plu au papa et la situation est rapidement devenu violente entre les deux personnes.

Le personnel est parvenu à les séparer mais à l'approche de l'atterrissage, une nouvelle altercation éclate. Avec à nouveau le papa comme l'un des antagonistes.

Les circonstances de cette seconde échauffourée sont encore floues mais les images montrent l'homme vociférer des insultes racistes à l'encontre de deux femmes de couleur pour finir par s'en prendre physiquement à elles.

Une fois arrivé en Turquie, le perturbateur a été accueilli par la police turque.

De son côté, EasyJet a confirmé qu'un passager avec été emmené par la police en raison d'un "comportement dangereux": "Bien que ces incidents soient rares, nous les prenons avec beaucoup de sérieux et nous ne tolérons aucun comportement abusif ou menaçant", affirme un porte-parole. " La sécurité et le bien-être de nos clients et de notre équipe sont notre priorité", conclut-il.