Carte blanche : la réaction du gouvernement d’Israël est à la mesure des attentats qui ensanglantent le pays depuis près de trois semaines. Au lendemain d’une attaque armée à Tel-Aviv, le Premier ministre Naftali Bennett et son ministre de la Défense Benny Gantz ont annoncé vendredi donner une "liberté d’action totale" à l’armée et aux services de sécurité du pays, dont le Shin Bet (renseignement intérieur), pour mettre fin à la "vague de terrorisme" arabe qui frappe la population israélienne et a fait quatorze morts et des dizaines de blessés depuis le 22 mars. "Il n’y a pas, et il n’y aura pas, de limites à cette guerre", a déclaré le chef du gouvernement.