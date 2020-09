Les faits ont eu lieu ce week-end, la nuit de samedi à dimanche vers 23 h plus précisément.

Le fils de Soria (prénom d’emprunt) et deux amis sont alors au domicile familial, avenue des Droits de l’Homme à Anderlecht.

" Un des deux amis était dans le divan situé dans le jardin. Soudainement, il a vu mon voisin, une personne d’origine asiatique, débarquer par l’arrière avec un sabre Katana. L’individu était vêtu d’une capuche et d’un gilet. L’ami a crié ‘Y a un Chinois, y a un Chinois’. Puis il s’est jeté dessus. Les deux autres, dont mon fils, sont arrivés rapidement. Ils l’ont immobilisé jusqu’à l’arrivée de la police. Il a été embarqué. "

Un procès-verbal a été rédigé et transmis au parquet de Bruxelles. Celui-ci confirme que l’individu a bien été privé de liberté après avoir été saisi chez Soria.

Ce fait n’a rien d’un incident. Depuis quelque temps, l’individu rôde régulièrement autour de la maison de Soria.

Mais il y a eu pire que ces simples présences : " Au début du mois d’août, un sac de courses appartenant à une amie et contenant notamment des sous-vêtements et des clés a été volé chez moi. Deux jours plus tard, cette même amie a aperçu un homme qui pénétrait dans mon jardin. Elle a reconnu le voisin. La police a pu intervenir chez lui. On y a trouvé non seulement le sac en question mais aussi un sac contenant des sous-vêtements qui m’appartenaient. J’ai déposé plainte. Le soir même, il me rapportait un autre sac contenant des peignoirs, cette fois. Il s’est excusé. "

Ce dimanche, Soria se croit à l’abri. " Mais dans l’après-midi, il était déjà relâché. Puisque nous l’avons à nouveau retrouvé dans notre jardin, ivre mort. Mon fils s’est à nouveau jeté sur lui. La police l’a une nouvelle fois embarqué. Et ce lundi, je l’ai encore vu rôder autour de la maison."

L’individu a une épouse et des enfants : " Jusqu’il y a quelques mois, cet homme ne posait aucun problème. Il a dû se passer quelque chose pour qu’il perde ainsi la tête et se mette à boire."

Aujourd’hui, Soria vit dans l’angoisse : " Ma fille de 21 ans ne veut plus rester ici. Elle est partie vivre chez sa grand-mère. Je suis tentée d’en faire de même. Mais mon fils de 19 ans veut absolument rester au cas où l’homme devait réapparaître. Je ne me vois pas quitter le domicile sans lui " , nous racontait Soria ce lundi en fin de matinée.

La maman est aux abois : "Je ne comprends pas qu’il ait pu être ainsi relâché alors que nous courons clairement un danger. C’est incroyable."

Ce lundi soir, le parquet de Bruxelles nous indiquait qu’une procédure de mise en observation de l’individu avait été lancée, vu son état mental. Sans pouvoir toutefois nous indiquer si son placement en hôpital psychiatrique était déjà effectif.