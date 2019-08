C'est l'histoire d'un cambrioleur qui souffrait d'alcoolisme...

Lundi matin, le vigile d'un restaurant situé dans une galerie commerciale de Gonfreville-l'Orcher en Normandie, a retrouvé un homme au milieu de bouteilles vides. Il s'agissait en fait du cambrioleur qui a pénétré dans l'établissement... deux jours plus tôt !

L'histoire est assez cocasse et c'est le quotidienqui nous la rapporte. Lundi matin, le vigile d'un restaurant situé dans une galerie commerciale de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre en France, a appelé la police après avoir retrouvé un homme au milieu de bouteilles vides. Ce dernier y était en fait entré samedi soir.

Ce soir-là, le cambrioleur de 56 ans fracture la porte du restaurant en toute tranquillité puisque le commerce n'était pas équipé d'une alarme. L'homme a ensuite filé tout droit vers les cuisines avec la ferme intention de se payer un petit casse-croûte, arrosé de quelques bouteilles.

Le problème, c'est que cet Arsène Lupin est quelque peu porté sur la boisson. Une fois qu'il a le goût de l'alcool dans la bouche, il ne sait plus s'en passer ! Ce cambrioleur très peu chevronné s'est tellement mis à boire qu'il n'a plus su retrouver le chemin de la sortie du restaurant !

Cet homme de 56 ans passera finalement toute la journée du lendemain dans le restaurant, avec une sacré gueule de bois puisqu'il n'aura jamais réussi à se relever.

Lundi matin, quand les policiers l'ont arrêté, ceux-ci lui ont fait passer un test d'alcoolémie. Il lui restait encore 0,77 mg d'alcool par litre de sang.

Dans ses poches le butin a également été retrouvé : on pouvait y trouver six chèques au nom du restaurant et 33 euros. L'homme a été honnête une fois son arrestation puisqu'il a admis avoir volé tout cet argent.

Entendu mardi matin au Havre, il sera jugé pour vol avec effraction le 18 juin 2020.