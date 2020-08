Bébé, Coline Fanon a été kidnappée au Guatemala. Elle est arrivée chez nous via une association belge. Le parquet enquête…

Née en 1986 au Guatemala, Mariela a été adoptée à l’âge de 11 mois par une famille ardennaise. Depuis, elle s’appelle Coline. "Mes parents avaient fait toutes les démarches légales auprès d’une association belge agréée et ont fait le voyage pour venir me chercher" , témoigne-t-elle.

Son enfance et son adolescence dans les Ardennes, au sein d’une famille aimante, sont agréables. Mais Coline Fanon fait des cauchemars, qui sous-tendent un traumatisme d’abandon : "Quelqu’un me lâchait la main et me projetait dans un lac."

À 14 ans, les premières questions émergent sur sa famille biologique. Elle jette un œil dans le dossier d’adoption rédigé en espagnol mais n’y comprend rien. Seule avancée dans sa démarche : une photo de mauvaise qualité de sa maman supposée.

