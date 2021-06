En 2012, Alain était arrêté à Charleroi, suspecté d’avoir abusé sexuellement de trois jeunes filles. Le juge d’instruction l’inculpait pour viol et attentat à la pudeur.

En Belgique, une personne qui a des problèmes psychiatriques et qui commet un crime ou un délit ne va pas en prison. Son état mental au moment du crime ou du délit est évalué par une expertise psychiatrique. En cas d’irresponsabilité pénale, le juge prend une mesure de "défense socia le" . L’individu sera dirigé vers un "établissement de défense sociale" - une institution hybride entre la prison et l’hôpital psychiatrique - non pour y purger une peine mais pour y être soigné.

Cet été, il y aura donc neuf ans qu’Alain se trouve en défense sociale. Et la raison pour laquelle il brise le silence est simple : "On m’a interné pour protéger la société et pour me soigner. Très bien. Mais où sont les médecins et où sont les soins ?"

Il ne s’en cache pas : "J’étais heureux d’apprendre qu’on m’estimait irresponsable et que j’allais être interné. De cette manière, j’évitais le procès en correctionnelle et de passer des années en prison. Je peux même vous avouer que j’ai un peu forcé, dans les tests, pour influencer le psychiatre et le pousser à prendre un avis d’internement. Mon plan a trop bien marché. Aller en psychiatrie ne me faisait pas peur. Ce que je voulais, c’était quitter Jamioulx."

Alain avait alors 22 ans. En défense sociale, à peine installé dans son pavillon, relate-t-il, "j’ai acheté tout ce dont j’avais besoin : une télé, une console de jeux, un ordinateur et une machine à café Senseo. J’ai sûrement dû passer des centaines de journées à jouer sur ma PS3. J’ai maintenant 31 ans et toujours l’impression ici d’être traité comme un gamin."

Selon Alain, les thérapies en vue de traiter ses pulsions et de faire en sorte de protéger la société ne sont pas la priorité. "Elles l’étaient au début. Les trois premières années, nous avions un très bon psychiatre, le Dr O. Il a commencé par réduire les médocs dont on me bourrait à Jamioulx. Il dirigeait des thérapies de groupe qui nous faisaient progresser. J’en ai suivi deux, dénommées ‘Prévention de la récidive’ et ‘ On peut parler sexualité’. Pour répondre à votre question, non, il n’a pas été question de castration chimique, à aucun moment. On me l’aurait d’ailleurs proposée, je l’aurais refusée."