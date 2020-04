Grâce à la photo de son mur Facebook le montrant avec l’uniforme et la casquette de fosssoyeur communal, ce fut facile d’identifier l’homme qui, utilisant l’alias Jesus de Nazareth, a envoyé ce message privé à Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l’antisémitisme : "T’es qu’un saaaale yupyup et je prône haut et fort que bien des choses n’ont pas existées (sic). J’aime les fours et les nazis."

Par la voix de son conseil, Me Christophe Goossens, Joël Rubinfeld nous fait savoir qu’il déposera "certainement" plainte au parquet de Bruxelles. Le message, qui comporte d’autres éléments, a été posté le 24 février à 0 h 54, lendemain du carnaval d’Alost. Le président de la LBCA s’était exprimé dans les médias sur les caricatures antisémites apparues sur les chars du cortège.

