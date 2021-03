Il y a quelques années, Mike Mayne sortait d’un bar gay dans le centre de Bruxelles quand plusieurs hommes l’ont agressé : "J’étais sur le trottoir, presque mort. Ce jour-là je me suis vu mourir ", confie-t-il. Selon le jeune homme, il est certain qu’il a été pris pour cible à cause de son homosexualité : "Ils m’attendaient au coin. Ils savaient très bien quel genre de public se rendait dans ce bar ouvertement gay. C’est tombé sur moi mais ça s’est reproduit les semaines suivantes."

Cette histoire résonne avec l’actualité et la découverte d’un corps dans un parc à Beveren (Flandre-Orientale).

L’homme aurait été la victime de violences faites aux homosexuels, attirée dans un piège via l’application Grindr.