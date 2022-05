Le 26 mai 2021, le tribunal correctionnel de Neufchâteau l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement ferme. La cour d’appel de Liège a, depuis, confirmé la peine et ajouté une amende de 25 000 euros. La condamnation est définitive. C’est donc un père de famille qui se soustrait à la justice pour ne pas faire sa peine, que nous interviewons. Quoiqu’il en dise, cet homme est recherché. Dès lors, en cavale.

Pour les tribunaux, Jacky a enlevé ses cinq enfants. De son point de vue, il les a emmenés à l’étranger pour empêcher qu’ils soient placés. Pour les tribunaux, il allait de front à l’encontre d’une décision de justice. Il considère, lui, qu’il les a enlevés pour les protéger d’un placement qui n’avait pas lieu. Les enfants avaient entre 4 et 11 ans. Ils ont aujourd’hui 7, 9, 11, 12 et 14 ans. Les enfants ont été ramenés en Belgique. Jacky ne les a plus revus depuis deux ans.