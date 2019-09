La justice suisse a condamné un financier et banquier belge de 87 ans de notoriété internationale. Jacques de Groote a écopé de la peine maximale prévue en Suisse pour ce type d’escroquerie. La condamnation du Belge date du 22 mars dernier.

La DH a pu lire dans l’intégralité l’arrêt de la cour des affaires pénales du tribunal pénal fédéral suisse. Un arrêt percutant, s’agissant de cet homme qui a représenté la Belgique pendant vingt ans à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international et qui, jusqu’à récemment, percevait de ce dernier plus de 115 000 euros d’indemnités de retraite annuelle !

(...)