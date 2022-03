"Ils nous disent qu’ils attendent du matériel et doivent d’abord régler des problèmes de sécurité et pour cela suivre une formation", relate le couple que nous rencontrons, scandalisé et partagé nous dit-il, entre l’incompréhension et la colère. "Ils ne peuvent même pas nous dire quand la mise en caveau aura lieu."

Emma D’Agostino avait 95 ans. "Elle laisse trois petits-enfants et huit arrière-petits-enfants, et tous l’adoraient. Leur mamie était le pivot de la famille, celle sur qui nous pouvions compter dans les joies comme dans les coups durs. Elle provenait de Calabre, d’une famille de dix frères et sœurs. Comme la Céline dans la chanson de Hugues Aufray, elle avait dû s’occuper d’eux, et n’avait pas fait beaucoup d’études. Elle avait rencontré papa et s’était mariée là-bas avant d’arriver en Belgique, en 1964."