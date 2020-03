Non, la vie n’a pas été un long fleuve tranquille pour Naïma et Mostafa que les aléas de l’existence ont fait se séparer en 1974. Ce matin de juin 1974, Mostafa, maintenant 60 ans, n’a jamais pu l’effacer de sa mémoire. "Ma sœur Naïma avait 19 ans, j’en avais 16. Elle était amoureuse d’un garçon non-musulman, ce qui n’était pas permis à l’époque par nos mœurs. Mon père était d’autant plus opposé que son amoureux provenait des Asturies. Il faut savoir qu’il existe un lourd passif historique entre les Espagnols du Nord et les Marocains."

Ce matin de juin, Naïma est partie travailler. Le soir, la famille l’a attendue. Elle n’avait rien emporté, pas même un vêtement. Le lendemain, les parents se rendaient à la brigade de gendarmerie de la rue de Louvain pour signaler la disparition. Les années ont passé. Puis les décennies.

