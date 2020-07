L’incroyable dossier de la Frigo Connection du parquet fédéral.

Chez les Dalton, vous aviez Ma Dalton et ses fils Joe, Jack, William et Averell Dalton, le plus foireux de la bande. Chez les Vatnikaj, vous avez la mère, Linë, ses fils Arjan et Valdrin, et leurs cousins Ervis et Dedë sans oublier Erjona, la femme d’Arjan. Des Albanais de Bruxelles. Un solide clan d’Albanais.

À leur tête, Arjan Vatnikaj, 33 ans, exploitait l’entreprise de dépannage d’électroménager "Docteur Arjan Vatnikaj". C’était une façade.

(...)