Depuis qu’il a été adopté à l’âge de 4 mois par un couple du Brabant wallon, il s’appelle Philippe Mignon. À sa naissance au Sri Lanka, il y a 37 ans, il s’appelait Pradeep Wasantha. "Et encore, je ne suis plus sûr de rien, même de mon nom d’origin e", nous raconte ce Sambrevillois. De fait, son adoption, comme celle de 11 000 à 13 000 autres Sri-lankais, s’est à l’époque orchestrée en toute illégalité, par le biais d’un système à la nauséabonde sordidité et machiavéliquement rodé….