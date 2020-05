Quand je me suis réveillée après l’opération, mes dents de la mâchoire inférieure ne se trouvaient plus dans ma bouche. Elles étaient posées sur mon bras gauche. Cela se passait en 2018. Cela fait plus d’un an et demi et l’hôpital fait la sourde oreille. Sa compagnie d’assurance aussi, d’ailleurs."

Christina Kikidis, qui ne peut cacher ses racines grecques, est à l’entame de la soixantaine. C’est sa mésaventure que l’Anderlechtoise confie à nos lecteurs. "J’allais à l’hôpital Bracops pour une gastroscopie de contrôle. J’en suis sortie sans mes dents, mes nouvelles dents que j’avais depuis à peine deux mois."

En juillet 2018, son chirurgien-dentiste lui plaçait un bridge céramo-métallique de neuf dents qu’il fixait par vissage sur quatre implants. Le bridge était garanti incassable, les dents étant plus solides que des naturelles. Coût : 7 000 euros. Le bridge ne devait plus s’enlever, sauf par un professionnel.