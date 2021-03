"Je plumerai sa peau de son corps de pute en prenant plaisir." Il ne s’agit que d’un exemple…

Selon nos informations, le parquet de Bruxelles veut juger six jeunes femmes d’Evere, Schaerbeek, Vilvorde et Saint-Josse, suspectées de s’être concertées pour insulter, harceler et menacer une septième dans les réseaux sociaux, avec la circonstance que l’une des six a plus de 5 000 abonnés sur Facebook.

Sur les conseils de l’avocat spécialisé Hamid El Abouti, la victime a porté plainte et s’est constituée partie civile chez la juge d’instruction.

L’enquête pénale est terminée et le parquet estime les charges suffisantes pour les juger toutes en procès correctionnel. Elles risquent des peines lourdes.