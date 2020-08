Masque sous le menton, gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée, c’est avec des excuses que nous accueille Xavier Magnée ce vendredi matin dans sa célèbre maison de maître de l’avenue Brugmann à Uccle. "Ne faites pas attention, nous sommes en plein déménagement", nous lance-t-il avant de nous présenter son ancienne cliente et nouvelle épouse, Christine Goffinet, devenue madame Magnée en février dernier. "Juste avant le confinement, nous avons eu de la chance !" s’exclame-t-elle avant de s’en aller gérer les derniers détails du déménagement.

Dès le 1er septembre, c’est une nouvelle vie qui commence pour le jeune couple. L’occasion pour Xavier Magnée de freiner enfin sa carrière de plus de 60 ans.

À 85 ans, il se réserve désormais le droit de défendre uniquement l’indéfendable. "Il faudrait vraiment quelqu’un à l’abandon. Mais quand on a été bâtonnier, on ne devient pas avocat honoraire, on reste actif jusqu’à sa mort. Je vais par contre choisir de façon plus sévère de qui je vais m’occuper. J’ai besoin de me reposer, de vivre autre chose, je veux freiner avant de perdre la mémoire."

(...)