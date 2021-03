Le jury de la cour d'assises de Flandre occidentale a reconnu Jean-Claude Lacote (54) et Hilde Van Acker (57) coupables de l'assassinat de Marcus Mitchell (44). Ce Britannique avait été tué de deux balles dans la tête en mai 1996 au Coq, à la côte belge. Les accusés avaient été condamnés par contumace en 2011, à perpétuité. Un jugement contre lequel ils ont fait opposition.

Des enfants ont retrouvé le corps sans vie de M. Mitchell le 28 mai dans les dunes du Coq. Il avait été identifié car son épouse avait rapporté sa disparition. Elle avait en outre observé que l'homme d'affaires était depuis plusieurs mois en contact avec un certain 'John' et une certaine 'Hilde'. Le couple avait été interpellé le 2 juin 1996 à l'aéroport de Charleroi. Ils ont nié toute implication dans la mort de M. Mitchel et ont été libérés quelques mois plus tard, pour finalement réussir à échapper à la justice belge.

L'enquête avait révélé qu'ils étaient impliqués dans diverses escroqueries. Jean-Claude Lacote aurait emprunté à Marcus Mitchell 240.000 livres sterling en vue d'un prétendu accord lucratif. Selon le ministère public, M. Mitchell aurait réalisé qu'il avait été escroqué et aurait voulu récupérer son argent.

Le 15 décembre 2011, le Franco-Ivoirien et son ancienne épouse avaient été condamnés par contumace par la cour d'assises de Flandre occidentale à la réclusion à perpétuité. En fin de compte, le duo qui figurait sur la liste des criminels belges les plus recherchés, a été arrêté en 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les deux accusés ont fait appel à la première sentence si bien qu'un nouveau procès à eu lieu. Ils ont plaidé, en vain, pour l'acquittement. Les débats sur leur peine auront lieu mercredi à 10h00.