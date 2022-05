On l'apprenait ce mercredi matin, l'ex-femme de Marc Dutroux arrive à l'échéance de sa liberté conditionnelle et pourra donc sortir de prison cet été. Jean-Denis Lejeune, le père de Julie Lejeune, enlevée et emprisonnée par Marc Dutroux, avec Mélissa Russo en juin 1995, a réagi à la possible libération de Michelle Martin.

Dans un message posté sur Facebook, le papa a écrit sa colère. " Ce matin, j'apprends que Michelle Martin aura purgé sa peine et bénéficiera d'une liberté totale après avoir laissé mourir de faim et de soif ma fille Julie et son amie Mélissa. Ne soyez surtout pas choqués: c'est tout à fait normal, c'est notre système judiciaire qui le permet. Par contre les paroles de l'ancienne juge Suzanne Boonen interpellent : sa réinsertion dans la société est un échec. C'est de la faute des haineux, des justiciers,des ignorants, des méchants et des médias. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui a été complice de Dutroux et qui a laissé mourir ma fille de faim et de soif dans une cache… cherchez l'erreur. Mais bon beaucoup de personnes aiment réécrire l'histoire ."

L'ex-épouse et complice du meurtrier avait été condamnée par le tribunal d'application des peines de Mons à une peine de 30 ans de prison pour notamment ne pas avoir nourri et sauvé les fillettes détenus par Marc Dutroux dans sa cache de Marcinelle.