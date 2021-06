Le 25 mars 2020, Jean-Marie, de Nassogne (en province de Luxembourg), est capté par la police dans un café, à 5 heures, avec trois ou quatre compagnons. Deux jours avant, un arrêté ministériel fermait les commerces non essentiels et interdisait les regroupements, ainsi que les déplacements non essentiels. C’était le début du confinement.

Le 14 décembre, Jean-Marie est ainsi condamné par le tribunal de police à deux mois de prison et à une amende de 1 600 € : "La peine était lourde car il avait des antécédents, pour des vols, etc. Mêler ses antécédents avec une peine Covid, c’est extravagant", commente déjà son avocate Céline Deville.

Jean-Marie et son avocate iront en appel de la condamnation. Et le 2 juin 2021, le tribunal de 1re instance du Luxembourg leur donne raison. Jean-Marie s’en sort sans peine ni frais.