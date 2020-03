Ultime tentative de percer l’identité de "Jennifer la Belge" trouvée morte par balle dans un hôtel en Norvège.

Cet article est la dernière chance d’identifier "Jennifer" et d’élucider un mystère vieux de 25 ans. En 1995 une jeune femme a été trouvée morte, par balle, dans une chambre d’hôtel en Norvège, le Radisson Blu Plaza Oslo. Elle s’y était enregistrée sous le nom "Jennifer Fergate", 21 ans, Belge résidant rue de Stehde 141 à Verlaine. Sauf que la rue de Stehde n’existe pas et que personne ne s’appelle Fergate en Belgique : qui était "Jennifer", l’inconnue de la chambre 2805 ?

Au portrait de cette jolie femme s’ajoutent ces précisions : yeux bleus, coupe courte à la mode, 1 m 59 et 67 kg. Elle portait une montre de plongée, une bague en or au majeur de la main droite et une autre à l’oreille gauche. Elle a déclaré à l’hôtel avoir 21 ans mais avait probablement environ 30 ans avec 5 ans de marge d’erreur (et serait donc née vers 1965).

Ni la description ni les empreintes n’ont parmis à Interpol de l’identifier.

(...)