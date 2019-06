"Après six ans, on peut enfin respirer. Nous sommes soulagés", a déclaré à l’issue de l’audience l’une de ceux qui ont été bernés par l’agence Jet Travel en 2012 et 2013.

Le gérant de cette agence, qui était installée rue des Coteaux à Schaerbeek, avait continué à vendre des voyages vers Antalya ou Bodrum à ses clients alors que sa société était en faillite. Parmi les clients, des dizaines de familles d’origine turque avaient économisé pour s’offrir un retour au pays et ont vu leurs vacances s’évaporer subitement… Comme leur argent !

(...)