Il n’aura donc pas fallu longtemps pour que Michel Lelièvre, libéré le 2 décembre, soit la cible de représailles.

Agressé verbalement mardi, il a été tabassé mercredi en face de son nouveau domicile, à Anderlecht, par plusieurs hommes. Il était alors accompagné de son assistant social. La vei lle, son appartement avait été saccagé.

Dans notre édition de ce vendredi, son avocate, Me Bovy, lançait un cri d’alerte. " On peut détester Michel Le liè vre, mais pas franchir les limites de la loi. " Et l’avocate de déplorer, dans la foulée, qu’une véritable traque soit organisée sur Facebook.

(...)