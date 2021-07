Les faits se sont déroulés en Angleterre dans le parc d’attractions Flamingo Land, situé dans le North Yorkshire. Le Daily Record rapporte que John Mulvaney, 36 ans et ses fils Cian et Owen, étaient sur des montagnes russes (le Lost River Riden, ndlr) lorsqu’un incident technique a immobilisé l’attraction quelques secondes, les laissant la tête sous l’eau.



"C’était vraiment horrible. Vous n’êtes pas censé toucher l’eau de cette façon. Nous étions assis au dernier rang et le bateau est resté sous l’eau pendant deux à trois secondes. L’eau s’est précipitée sur la tête de mes deux enfants et puis, heureusement, le poids à l’avant du bateau l’a fait basculer. Cela aurait pu être bien pire car nous étions assis avec des ceintures de sécurité et un harnais", commente John, le père de famille.

John et ses fils s’en sortent indemnes bien que un peu choqués par les événements. Il déplore toutefois la lenteur de réaction du parc face à l’incident et estime que ses préoccupations n'ont pas été prises au sérieux par la direction.



Il dénonce : "Mon enfant de six ans commençait tout juste à apprécier les manèges dans les parcs d’attractions, cet incident va avoir un effet sur le long terme. Je pense également qu'un accident va se produire dans ce parc et si quelque chose devait arriver à une autre famille, je ne me pardonnerais jamais de n'avoir rien dit."