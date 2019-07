Le prévenu qui comparaissait mercredi devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon n’est pas un inconnu à Nivelles. Jonathan El Bouzrouti a été condamné par la cour d’assises en 2011 à 24 ans de réclusion, pour l’assassinat d’un de ses compagnons de sortie. C’était à Braine-l’Alleud en 2008 et l’homme avait expliqué aux enquêteurs qu’il se fichait de la victime qui a succombé à 15 coups de couteau. Et que d’ailleurs il "n’aimait pas sa gueule !".

En correctionnelle, il doit s’expliquer sur une… tentative de meurtre. Cette fois, c’est sa compagne qui a fait les frais de sa violence. L’homme a été libéré en octobre 2018 par le tribunal d’application des peines. Et le 22 février 2019, après déjà plusieurs épisodes de violence au sein de son couple, il a emmené sa compagne dans les champs du côté d’Ittre.

Un curé a recueilli la dame quelques heures plus tard, défigurée et en état de choc. Dans la voiture, à l’écart de toute habitation, El Bouzrouti a exigé de savoir avec qui elle l’aurait trompé. Elle a été frappée dans la voiture après qu’il lui eut pris son GSM. Il lui a aussi arraché une partie de ses vêtements.

Elle est sortie tout de même du véhicule mais il l’a empoignée, l’a frappée dans le visage après l’avoir mise au sol, et l’a étranglée. Elle l’a supplié d’arrêter, il a serré plus fort. Elle a raconté aux enquêteurs qu’elle avait senti ses membres picoter et sa vue s’obscurcir. Elle a alors simulé une perte de connaissance et il s’est éloigné vers la voiture en disant "je vais te cramer". Elle en a profité pour prendre la fuite.

"Un miracle", a estimé le ministère public à l’audience.

Considérant que l’intention homicide ne fait aucun doute, la substitut a requis huit ans d’emprisonnement.

La défense, elle, conteste cette intention de tuer. "Cramer", pour l’avocat de Jonathan El Bouzrouti, peut être aussi compris comme l’annonce d’une intention de découvrir le secret que la victime ne voulait pas révéler au prévenu…

Le jugement sera rendu le 7 août.