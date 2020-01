Julien vit aux Philippines. Après une lourde opération chirurgicale, l’hôpital lui interdit de sortir tant qu’il n’a pas payé.

C’est une terrible mésaventure qu’est en train de vivre Julien Lenne, un Tournaisien âgé de 36 ans parti depuis plusieurs années aux Philippines pour vivre avec son épouse.

Après les fêtes de fin d’année, le jeune homme a souffert de violentes migraines le contraignant à rester au lit. Après une première visite aux urgences le 13 janvier, où on le renvoie chez lui avec des médicaments pour de l’hypertension, Julien a été victime quelques jours plus tard d’un AVC. "Je ne pouvais plus parler, la partie droite de mon visage était comme paralysée ainsi que mon bras droit", explique-t-il.

