Le jury de la cour d'assises d'Anvers a estimé qu'il était prouvé que l'accusé avait volé la Volkswagen Passat du septuagénaire il y a quatre ans et qu'il lui avait infligé de violents coups dans l'intention de le tuer. La victime avait été retrouvée grièvement blessée le 9 février 2018 vers 23h30 à Stabroek, en province d'Anvers. Un riverain avait appelé la police après avoir vu une autre personne traîner le corps de la victime dans des buissons, monter dans une voiture - celle de la victime - et s'enfuir précipitamment.

Raymond Vantournhout a subi de graves blessures à la tête et a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Il y est décédé le 25 février d'un traumatisme crânien.

Jurgen Bakelants a avoué avoir volé la voiture du septuagénaire et n'a pas contesté avoir fait usage de violence. Mais il a, en revanche, déclaré qu'il n'avait pas l'intention de le tuer.

"Celui qui s'en prend de la sorte à un homme de 75 ans et le laisse ensuite inconscient et sans aide dans les buissons, a bel et bien l'intention de tuer. C'est au-delà de tout doute raisonnable", a estimé le jury.

Jurgen Bakelants risque l'emprisonnement à perpétuité. L'accusé sera fixé sur son sort demain/vendredi.