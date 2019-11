Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné plusieurs jeunes membres d'une bande pour toute une série de faits de violence et d'attaques commises à Anvers, Boom et Stabroek.

Le crime le plus lourd est une tentative d'assassinat sur un jeune homme qui a été torturé pendant plusieurs heures. Dylan V. A. (19 ans) écope de 14 ans de prison et devra se tenir à disposition du tribunal de l'application des peines pendant 15 ans. Six autres prévenus ont été condamnés à des peines comprises entre 4 et 12 ans de prison. Après le prononcé du jugement, une bagarre a éclaté.