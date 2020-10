Qui s’est sucré ? Ce que dit l’enquête belge sur l’argent du scandale.

Dans le réquisitoire prononcé à huis clos devant les hauts magistrats de la Cour de cassation, à Bruxelles, le 14 octobre dernier, le procureur en charge du volet belge du Kazakhgate s’est longuement penché sur l’argent du scandale. À l’occasion de ce marché d’hélicoptères de combat qu’Airbus Helicopters (ex-Eurocopter/EADS) négociait avec le Kazakhstan, avec l’aide initiée par l’Élysée à Paris (nos éditions d’hier) de l’homme d’affaires belgo-russe Patokh Chodiev, qui s’est sucré ? Sur ce point, le nom du Belge Armand De Decker n’apparaît pas. Pour le procureur belge, Jean-Paul Leté, l’avocate Marie-Catherine Degoul, l’ancien préfet de l’Élysée et conseiller de Sarkozy Jean-François Etienne des Rosaies et le sénateur et duc de Fezensac Aymeri de Montesquiou ont croqué et pas qu’un peu : "largement."

Pour le procureur belge, "il échet de relever la singulière âpreté au gain que d’aucuns manifestèrent et qui s’accorde peu avec leur prétendu dévouement pour les intérêts de la France".

Le magistrat évoque des échanges d’e-mails dont il dit qu’ils "laissent apparaître (chez Me Degoul) l’élaboration d’un montage destiné à justifier le montant d’une commission de 4 % sur le montant des contrats à venir entre Eurocopter et la république du Kazakhstan, au profit à tout le moins de Patokh Chodiev".

(...)