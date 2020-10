Avec feu Armand De Decker, les surprises du réquisitoire belge dans le scandale Kazakhgate.

Dans son réquisitoire qui termine l’enquête sur le volet belge du Kazakhgate, le procureur général aligne les éléments qui, selon lui, auraient pu impliquer Armand De Decker dans le scandale. L’ancien président du Sénat belge a-t-il usé de son crédit et de ses influences pour tenter d’obtenir un avantage illégitime au profit de l’homme d’affaires belgo-russe Patokh Chodiev, à la demande de l’Élysée à Paris cherchant à vendre aux Kazakhs des hélicoptères d’Airbus ? Il résulte du réquisitoire du 14 octobre, que La DH a pu lire, que M. De Decker vivant n’en aurait pas eu fini avec la justice.

Le procureur, Jean-Paul Leté, relève que tout fut fait pour que l’intervention en Belgique d’Armand De Decker reste "la plus discrète possible", sauf bien sûr à l’égard de Chodiev qui devait au contraire savoir que l’on agissait à Bruxelles pour le dépêtrer de ses problèmes judiciaires en Belgique dans l’affaire Tractebel. Le procureur relate que l’avocate française aux 160 millions, Me Degoul, désignait De Decker par l’expression "notre ami".

(...)