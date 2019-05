Grigor Sukyasyan, le jeune homme de 16 ans de Kortenberg, porté disparu depuis fin avril, a été retrouvé mort, indique vendredi Child Focus et la commune de Kortenberg.

Il ne s'agit pas d'une mort violente. Grigor avait disparu de sa maison de la Hofstraat à Kortenberg, le 24 avril, entre 17h00 et 19h30. On était sans nouvelles de lui depuis lors. Tant la police, des amis et des membres de sa famille avaient mené d'importantes recherches pour le retrouver.

Vendredi, la dépouille du jeune homme a été retrouvée dans le parc de l'Oude Abdij à Kortenberg. Le parquet de Louvain est descendu sur place de même que le labo de la police judiciaire et un médecin-légiste. Une autopsie du corps a été pratiquée. Il ne s'agit pas d'une mort violente. "Il n'y a pas de raison de penser à un crime", souligne la porte-parole du parquet Helene Tops.

"Le collège des bourgmestre et échevins exprime ses condoléances et son soutien à la famille", a dit la bourgmestre de Kortenberg, Alexandra Thienpont. "Par respet pour les proches, le Kringlooptuindag qui devait se dérouler le dimanche 5 mai dans le parc de l'Oude Abdij est annulé".