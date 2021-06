l l y a cinq ans, Jeannine Bombaert était victime d’un accident grave de la circulation. L’Anderlechtoise de 71 ans rentrait chez elle. Traversant le boulevard Sylvain Dupuis, près de la statue de Jean-Claude Van Damme, en face du Westland Shopping, elle marchait sur le passage piétonnier quand un véhicule l’a renversée. Après s’être arrêté un instant, le conducteur démarrait en trombe en direction du stade Constant Vanden Stock.

Double hémorragie au cerveau, pneumothorax, épaule fracturée, côtes cassées, bassin et tibia fracturés et cheville écrasée : Mamie Jeannine, comme on allait l’appeler, était laissée pour morte sur la chaussée.

Cinq ans plus tard, Jeannine, que nous rencontrons, a parfaitement conscience d’être une miraculée. Le chauffard, par contre, n’a jamais été retrouvé. Et nous pouvons l’annoncer : selon nos informations, le dossier a été classé.

Le parquet de Bruxelles a dû s’y résoudre. Sa porte-parole confirme : le dossier a été classé sans suite, l’auteur n’ayant pu être identifié.

