Le 8 août 2020, la météo annonçait une canicule, avec jusqu’à 33 et même 35 degrés, et un risque d’orages violents en fin de journée. C’était le samedi le plus chaud de l’été, certainement pas un jour à se prendre la tête.

L’après-midi, c’est la fournaise à bord de l’IC 9694 qui dessert la ligne Anvers-Bruxelles. C’est dans ce train qu’éclate l’incident à cause duquel un chef accompagnateur se débat, depuis bientôt deux ans, pour conserver son boulot.

Younes, la trentaine, a sous ses ordres une collègue. Nous l’appellerons Sofie.