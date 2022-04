La nuit où Dion a été abattu, Sharif a été poignardé à Molenbeek : l’auteur présumé a été interpellé, et libéré.

Lundi passé, Sharif, 38 ans, a reçu trois coups de couteau alors qu’il rentrait chez lui, à Molenbeek.

Les coups ont été portés dans le flanc gauche, le bas du ventre et le dos. Par bonheur, ils n’ont lésé aucun organe vital. L’auteur présumé, désigné par la victime aux enquêteurs, a été interpellé, et remis en liberté.

Les faits se déroulaient avenue de Roovere, devant un commissariat de police. À 500 mètres de Beekkant où un jeune homme de 20 ans, Dion, était tué par balles, la même soirée. Apprenant que l’auteur des coups de couteau n’a pas été arrêté, Sharif hésite à rentrer chez lui.

Nous le rencontrons loin de là, dans un endroit un peu discret où il reprend des forces et se remet de ses blessures. Sharif est dans l’incompréhension. "Elle est où, la justice, dit-il. On m’a poignardé. Je sais qu’il venait pour me tuer. Il m’avait déjà menacé de le faire et j’avais déposé plainte. Il passe à l’acte, on l’attrape et on le remet en liberté. Allez comprendre. Moi, je n’essaie plus."