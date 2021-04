"On ne sait pas assez à quel point la collaboration entre le Maroc et la Belgique est essentielle à votre sécurité. Cette collaboration avec les services européens, y compris avec les services belges, a permis de mettre en échec plusieurs attentats. En janvier, alors que la nouvelle administration Biden s’installait, un projet d’attentat a été déjoué aux États-Unis grâce aux services marocains. Alors oui, nous nous sommes sentis blessés et c’est pourquoi je réagis."

Rencontre étonnante avec l’ambassadeur Mohammed Ameur en poste depuis bientôt cinq ans en Belgique.

Le moment était mal choisi : la veille des commémorations des attentats de Bruxelles, un ancien leader du mouvement djihadiste Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib a fait au Maroc des révélations sur l’implication (selon lui) du Belgo-Marocain Ali Aarrass dans le djihad "depuis le tout début des années 1980".

Nous avons reproduit ces accusations le 21 mars. L’information a été reprise et l’ambassadeur y a vu "une tentative de réhabiliter Ali Aarrass" d’une manière d’autant plus malvenue selon lui qu’elle survenait un 22 mars.

(...)