"La police nous a dit que les chemins de halage sont plus dangereux encore que les bois."

Le 1er novembre 2018, Emmanuelle apprend qu’une joggeuse a été retrouvée morte dans le coffre d’une voiture balancée dans la Sambre à Bonnine (Namur). Elle-même adepte de la course à pied, la Namuroise est alors interloquée :“Ce n’est que quelques heures plus tard, via un groupe Facebook d’amis de rhéto, que j’ai su qu’il s’agissait de mon amie Wivinne Marion, avec qui j’avais fait mes primaires et mes secondaires.”

(...)