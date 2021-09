L’ancien commercial de Patrick Haemers ira au tribunal.

Il y a vingt-huit ans disparaissait Patrick Haemers, le fameux truand qu’on surnommait le “grand blond”. Son parcours criminel avait débuté dix ans plus tôt par une prise d’otages dans un centre de tri postal, et s’était achevée par une cavale et sa capture en mai 1989 au Brésil après l’enlèvement à Bruxelles de l’ancien Premier ministre belge Paul Vanden Boeynants. Le 14 mai 1993, Haemers était retrouvé pendu au radiateur de sa cellule, à la prison de Forest.

L’ennemi public numéro 1 provenait d’une famille de Woluwe-Saint-Lambert où ses parents tenaient un commerce d’articles de sport, Montex Sports Loisirs. Haemers en fut tout un temps le gérant.