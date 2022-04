La cour d’assises du Hainaut procédera, le mardi 19 avril à Mons, au tirage au sort des jurés qui seront chargés de juger, dès le vendredi 22 avril, Francis Vandy. L’ancien commissaire de la police fédérale de Charleroi est accusé d’avoir assassiné deux personnes qui pêchaient dans son étang à Forchies-la-Marche, le 28 août 2019. Le 29 août 2019, Maria Ghelmegeanu se rend à la police de Bruxelles-Ouest pour signaler la disparition de son époux Gabriel. La veille, ce dernier s’est rendu à la pêche avec son frère, Constantin Tomescu, lequel avait choisi un étang situé à Forchies-la-Marche, en Hainaut, non loin de son ancienne maison.

Au même moment, la zone de police des Trieux est avertie par une habitante de la présence suspecte, depuis la veille, d’une Opel Zafira. Les policiers constatent qu’elle est immatriculée au nom de Constantin Tomescu, dont la disparition vient d’être signalée à Bruxelles.

Des fouilles sont menées par la police, laquelle découvre deux corps sans vie dans un bosquet proche de l’étang. Il s’agit bien des deux Roumains disparus, l’un d’eux étant identifié grâce à un tatouage. Du matériel de pêche est retrouvé près de l’étang appartenant à un commissaire de police à la retraite, Francis Vandy, et son épouse.

Le fils de Constantin Tomescu raconte aux enquêteurs qu’il était allé pêcher à cet endroit avec son père quelques mois plus tôt, et que deux hommes les avaient chassés. L’un était accompagné d’un chien et l’autre était armé. Il a d’ailleurs fait feu vers le sol pour les faire fuir. Il reconnaît Francis Vandy sur un panel photographique présenté par les enquêteurs.

Des traces d’ADN sur les chaussures

Une perquisition est menée, le 30 août, chez l’ancien policier où plusieurs armes à feu sont découvertes. Auditionné, il nie être impliqué dans ce double homicide. Toutefois, des traces de sang sont relevées sur les vêtements qu’il portait le 28 août. Les empreintes génétiques des deux victimes se trouvent sur son pantalon et ses chaussures. L’ancien policier, dont l’arme de service a mystérieusement disparu lors de la retraite, est placé sous mandat d’arrêt le 17 octobre 2019.

Francis Vandy est entré à la police judiciaire de Charleroi en 1974. En 2000, il a atteint le grade de commissaire divisionnaire après avoir décroché une licence en criminologie. (Belga)