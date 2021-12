Dans un communiqué diffusé ce samedi 25 décembre 2021 après-midi, ainsi que depuis vendredi sur le forum dédié aux tueries du Brabant qui ont fait vingt-huit victimes tuées entre 1982 et 1985, un ancien gangster, Alain Moussa, accuse "sans aucune preuve" Philippe De S. et Dominique S. d'être deux des tueurs du Brabant. Il affirme détenir des preuves. Il précise être "sain d'esprit" et n'avoir plus consommé de drogues dures depuis un an.



La piste qu'il évoque n'est pas neuve. Elle a été longuement et profondément exploitée par les enquêteurs, depuis les années 1985, et avait même valu à Philippe De St. d'être inculpé pour les faits du Delhaize d'Alost où huit personnes périrent le 9 novembre 1985, avant de bénéficier d'un non-lieu, faute de charge.



Alain Moussa a lui même été interrogé et réinterrogé à maintes reprises, encore dans les années 2000, sans que ses dires relancent l'enquête.

Dans ce communiqué, présenté " comme de la plus haute importance", Alain Moussa se dit "en pleine capacité de tous (ses) moyens physiques et mentaux, en très bonne santé mentale et physique" et insiste "n'avoir absolument aucune idée suicidaire".

Il relate avoir commis de nombreux hold-up avec la bande De Staerke, pour lesquels il a été condamné à des peines lourdes, qu'il a purgées.

Il affirme que Philippe De S. et Dominique S., "deux des auteurs des tueries du Brabant Wallon" , ont "bénéficié de protections et complicités diverses", et cite le nom de Jean B., ancien directeur adjoint de la prison de Saint-Gilles, décédé il y a peu au Mozambique, à Maputo, des suites du COVID. Alain Moussa explique avoir été contacté récemment par une maison de production basée au Luxembourg, qui le sollicitait afin de "parler des tueries du Brabant". Il en serait résulté un rendez-vous dans un hôtel à Zaventem près de l'aéroport, dans une chambre, avec "une équipe de cameramen et deux filles" qui lui auraient proposé de l'argent pour "parler et donner plus d'informations concernant les tueries".

"Tout doit être dit dans ce dossier (de manière à ce que) les victimes sachent le comment et le pourquoi concernant les tueries du Brabant Wallon qui ont fait trembler la Belgique", conclut Moussa qui dit encore devoir se protéger " de toutes éventuelles représailles pour ma vie" et dès lors "se trouver dans un lieu secret".

Alain Moussa, âgé maintenant de 70 ans, n'apporte aucune autre explication. Pour rappel, cet homme, connu pour avoir fait consommation de drogues, tient des propos identiques depuis des années, et ceux ci n'ont jamais fait avancer l'enquête d'un seul millimètre, jusque là.